Na próxima segunda-feira (4), o Grupo Divulgação vai abrir as inscrições dos cursos de Mergulho Teatral, Iniciação ao Teatro e Workshop de Interpretação para a Terceira Idade, em Juiz de Fora. Segundo a companhia, são 25 vagas gratuitas para cada curso e os interessados podem se matricular até o dia 8 de março no Forum da Cultura, das 14h às 19h.

O Forum fica localizado na Rua Santo Antônio, 1112, no Centro da cidade.



Conheça as modalidades

Mergulhão Teatral: O curso promove uma introdução nas diversas modalidades da cartografia cênica e recebe capacitações direcionadas aos diferentes aspectos da atuação, como uso da voz, atividades corporais e noções sobre a técnica para atuar. Ao final, os alunos participam de um espetáculo aberto ao público.

As aulas do curso acontecem de 11 de março a 5 de abril, com pausa na Páscoa. Os encontros ocorrem de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. O espetáculo de encerramento do curso será apresentado no Teatro do Forum da Cultura, em 5 de abril, a partir das 20h. A encenação tem o título “Censura, não!” – com autoria de José Luiz Ribeiro. O texto trata das diferentes formas de censura, no ano em que o Golpe de 1964, que levou à Ditadura Militar (1964-1985), completa 60 anos.



Iniciação ao Teatro: O curso de Iniciação ao Teatro apresenta ao jovem uma oportunidade de ter contato com disciplinas de formação cultural e técnica nos módulos de Treinamento Corporal, Expressão Vocal, Improviso e Prática de Montagem. As aulas começam no dia 12 de março e seguem sempre às terças e quintas-feiras, das 16h às 18h.

Workshop de Interpretação para a Terceira Idade: Os participantes, orientados pelos professores, se envolvem em atividades de integração, afeto, improviso e de conhecimento sobre a cultura teatral. A metodologia (reconhecida pela Cartografia do Teatro Brasileiro) promove, ainda, o exercício da memória afetiva e cultural.

Assim como nos demais cursos, a prática de montagem inclui a participação em espetáculos abertos ao público. As aulas começam em 12 de março e seguem às terças e quintas-feiras, sempre das 14h às 16h.



A abertura das atividades será feita com um recital

Como especial de abertura das atividades do curso de Mergulho Teatral, o Divulgação realiza o recital aberto ao público “Cânticos de Mulher”, no dia 8 de março, a partir das 19h, no Forum da Cultura. Na ocasião, integrantes dos três núcleos da companhia (Adolescentes, Universitários e Terceira Idade) interpretam poemas e canções que refletem a existência da mulher na sociedade sob diferentes prismas.



O curso como bagagem cultural e oportunidade

Segundo o coordenador do Grupo Divulgação, José Luiz Ribeiro, os participantes podem ter no teatro um espaço de socialização e de incremento da bagagem cultural, desenvolvendo, assim, habilidades importantes para a vida pessoal e profissional: “Para os adolescentes, o curso complementa a parte educacional, trabalhando conteúdos que podem acrescentar uma formação sólida aos jovens. Consequentemente, isso ajuda na livre expressão. Para os universitários, é uma oportunidade de humanização em um tempo de tanta tecnologia, de aumentar o conteúdo cultural. Já a Terceira Idade consegue uma revisão do entendimento do mundo, em um jogo libertário e de relação humana”, afirma.

Já para a atriz do Divulgação e professora do Departamento de Fundamentos, Teorias e Contextos da Faculdade de Comunicação (Facom) da UFJF, Márcia Falabella, os cursos são voltados para pessoas que buscam ser “felizes” no teatro e um respiro na “sociedade da bolha”. “O teatro trabalha a sociabilidade, a parte física, tanto na área expressiva, no gestual, quanto na voz. Trabalha a parte intelectual, por meio dos textos, das músicas, das discussões em torno dos temas dos espetáculos. O teatro sempre amplifica os horizontes”, acredita a docente, que também indica os cursos para pessoas que almejam um aprimoramento do potencial como ser humano.

Além de José Luiz Ribeiro e Márcia Falabella, também são professores dos cursos a docente da Facom e diretora do Forum da Cultura, Marise Mendes (Terceira Idade) e o aluno do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCom), Dowglas Mota (Expressão Corporal – Adolescentes).