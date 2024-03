SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os artistas Billie Eilish e seu irmão Finneas, Becky G, Jon Batiste vão se apresentar no Oscar deste ano, cuja cerimônia ocorre em 10 de março.

A lista de shows tem ainda o ator Ryan Gosling, e uma performance do artista Scott George com cantores do povo indígena osage, que sobem ao palco para cantar uma música do filme "Assassinos da Lua das Flores".

Eilish vai cantar "What Was I Made For?", da trilha sonora de "Barbie", faixa com a qual ela ganhou o Grammy de canção do ano no início do mês. A cantora de 22 anos já ganhou uma estatueta do Oscar em 2022 por "No Time do Die", música tirada do longa-metragem "007 - Sem Tempo para Morrer".

O filme da boneca aparece outra vez no palco com a performance de Gosling, que entoa "I'm Just Ken", hino de autoaceitação do seu personagem no filme, o boneco Ken. O ator concorre também na categoria de ator coadjuvante.

O jazzista Batiste, por sua vez, vai apresentar a canção "It Never Went Away", tirada de "American Symphony", documentário da Netflix que conta um ano de vida do músico. A cantora Becky G sobe ao palco para apresentar "The Fire Inside", do filme "Flamin' Hot", escrita por Diane Warren.