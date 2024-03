SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cat Janice, a cantora que viralizou em janeiro com música feita para o filho, morreu nesta quarta-feira (28) aos 33 anos. A notícia foi divulgada pelo seu perfil nas redes sociais. Ela enfrentava um câncer no pulmão desde julho do ano passado.

"Na manhã de hoje, na casa onde passou sua infância e rodeada pelo amor de sua família, Catherine entrou pacificamente na luz e no amor do seu criador celestial", diz a postagem, publicada pelo irmão.

"Somos eternamente gratos pela demonstração de amor que Catherine e nossa família receberam nos últimos meses. Cat viu sua música chegar a lugares que ela nunca esperava e descansa em paz, por saber que continuará a sustentar seu filho através de sua música. Isto não teria sido possível sem todos vocês", diz a nota. Nos seus últimos meses de vida, ela viu a internet se mobilizar em prol da sua família.

A música "Dance You Outta My Head", compartilhada primeiro no TikTok, em vídeo no qual Cat aparece em uma cama de hospital, viralizou em apoio a ela e a Loren, seu filho de 7 anos. "Acho que estou sendo chamada para casa. Minha última alegria seria se você pré-salvasse minha música 'Dance You Outta My Head' em minha bio e a transmitisse, pois todos os lucros vão diretamente para meu menino de 7 anos que estou deixando para trás", escreveu ela na postagem.

No YouTube, a canção animada conta com quase 700 mil visualizações e 100 mil curtidas. No TikTok, mais de 400 mil usuários gravaram vídeos com o áudio da canção, para fazer ela alcançar cada vez mais pessoas.