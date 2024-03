SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e comediante Richard Lewis, conhecido por seus especiais de comédia e a série "Segura a Onda", morreu na noite da última terça-feira, aos 76 anos.

A informação foi confirmada pelo agente do artista, Jeff Abraham. Ele diz que o ator sofreu um ataque cardíaco fulminante. Lewis também enfrentava o Parkinson, algo que ele tornou público em abril do ano passado.

A doença levou Lewis a se aposentar da comédia e até a anunciar a saída de "Segura a Onda" em seu 11° ano. No programa, interpretava uma versão ficcional de si mesmo. Ele acabaria participando da temporada, surpreendendo o público e a equipe do seriado.

Nascido em Nova York em 1947, o artista começou a carreira em clubes de comédia que tinham noites de microfone aberto ao público, no bairro de Greenwich Village. Ele faria sua estreia na televisão em 1979, com o filme "Diary of a Young Comic".

Depois disso, ele ganharia fama ao longo dos anos 1980 e 1990 com diversas participações em programas noturnos, incluindo o The Tonight Show e o Late Show with David Letterman. Seu estilo de comédia autodepreciativo encantaria o público americano e o catapultaria à fama no humor.

Entre os projetos que abraçou, o destaque vai para os especiais de comédia feitos para a programação da HBO, como "I'm Exhausted", de 1988, e "I'm Doomed", de 1990. Ele ainda fez "I'm in Pain", em 1985, para o canal Showtime.

Como ator, Lewis ganharia espaço com a série "Anything But Love", que protagonizou ao lado de Jamie Lee Curtis entre os anos de 1989 e 1992. O programa chamou a atenção ao mostrar o dia a dia de um casal que trabalhava para uma revista de Chicago.

O sucesso renderia ao comediante alguns papéis no cinema no começo dos anos 1990. O grande destaque foi o drama "Despedida em Las Vegas", de 1995, filme que renderia a Nicolas Cage o seu Oscar de melhor ator.

Lewis ainda trabalhou em comédias como "A Louca! Louca História de Robin Hood", dirigida por Mel Brooks e lançada em 1993, e "Hugo Pool", comandada em 1997 por Robert Downey Sr. --pai do ator Robert Downey Jr.. Também protagonizou "Uma Dose de Esperança", de Peter Cohn, em 1995.

Este último projeto foi também uma forma de Lewis discutir nas telonas o seu problema com o álcool e as drogas. Em entrevistas, o comediante chegou a dizer que conseguiu largar o vício por causa da morte do ator John Candy em 1994 --ele também morreu de um ataque cardíaco.

Richard Lewis deixa a mulher, Joyce Lapinsky, com quem era casado desde 2005.