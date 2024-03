Estão abertas as inscrições para oficinas gratuitas de danças populares e capoeira no Moinho, na Zona Norte, em Juiz de Fora. O cadastro deve ser feito até o dia 4 de março, por meio de formulário on-line.

Podem participar os interessados a partir de 6 anos. As aulas são limitadas e a previsão é que comecem em março.

As oficinas são uma parceria entre o Programa Gente em Primeiro Lugar, gerido pela Fundação Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), e o Moinho.

Confira a programação das oficinas:

Danças Populares (Articulador Ronaldo)

Terças e quintas, das 11h às 12h

Capoeira (Articulador Pedro)

Terças e quintas, das 12h às 13h ou das 13h às 14h

Obs: Limite de 20 pessoas por turma

O coordenador do Gente em Primeiro Lugar, Fernando Valério, disse que a parceria com o Moinho está alinhada com o objetivo primordial do programa, que é descentralizar a cultura e identificar espaços que possam acolher as atividades, beneficiando toda a população.

O Programa Gente em Primeiro Lugar, sob a gestão da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e com serviços prestados pela Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac), é reconhecido como um dos investimentos mais relevantes da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) na democratização do acesso à cultura e promoção da cidadania.