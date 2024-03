Março vem aí e junto com ele chegam também os grandes shows para agitar Juiz de Fora. Além das apresentações de artistas renomados nacionalmente, contaremos também com as tradicionais festas noturnas e outras atrações para curtir a programação cultural da cidade. Confira o giro desta semana:

Sexta-feira (01/03)

Show Lauana Prado

Atrações: Luka & Rafael, com participação de Hianka, e Ligeirinho Sanfoneiro.

Local: Terrazzo - Avenida Deusdedith Salgado, 5050 - Salvaterra

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Uniticket.

Sextou no BECO - Macetando o Apocalipse

Atrações: Natbaby e Everbeatz

Horário: 21h30

Local: Beco - Avenida Garibaldi Campinhos, 38 - Vitorino Braga

Para mais informações, acesse @beco_jf

Pedro Jr.

Horário: 20h

Local: Miami Bar - Avenida Brasil, 7409 - Cerâmica

Para mais informações, acesse @miami_jf

Atração: Pagode do Ousa?Horário: 21h?Local: Armazém Du Peixe - Unidade Aeroporto - R. Roberto Campos de Andrade Santos, 999

Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @armazemdupeixe

Rádio Indie [2ª Edição]

Atrações: Drunken Tales + Muller + Celsin?Horário:22h

Local: Cultural Bar - Avenida Deusdedith Salgado, 3955 - Teixeiras

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Uniticket.

Baile Funk do Rocket - Feliz Ano Novo 2.0

Atrações: Dj Mari e Dj Diego

Horário: 22h

Local: Rocket Pub - Avenida Rio Branco, 2040 - São Mateus

A entrada é gratuita até meia noite. Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @rocketpub

Toma

Atrações: DJs Fábio Carvalho e Abner

Horário: 22h

Local: Café Muzik - Rua Espírito Santo, 1080 - Centro

A entrada é gratuita até meia noite. Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @cafemuzik



Sábado (02/03)

Karaokê Uthópico

Horário: 20h

Local: Beco - Avenida Garibaldi Campinhos, 38 - Vitorino Braga

Para mais informações, acesse @beco_jf

Atrações: Tropicall | Ousasamba, Allan Marques, Viffon e Capute (after)

Horário: 22h

Local: Danke Club - Rua José Barbosa de Albuquerque, 140 - Aeroporto

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site.

Grupo SDS | Big Duo Rock

Horário: a partir das 16h | 20h

Local: Miami Bar - Avenida Brasil, 7409 - Cerâmica

Para mais informações, acesse o Instagram @miami_jf

Atrações: Só as Braba comLeonardo de Freitas & Fabiano e Marcelo Zampa?Horário: 20h

Local: Armazém Du Peixe - Unidade Aeroporto - R. Roberto Campos de Andrade Santos, 999

Para mais informações, acesse o Instagram @armazemdupeixe

Atração: Sepultura?Horário: 22h

Local: Cultural Bar - Avenida Deusdedith Salgado, 3955 - Teixeiras

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Uniticket.

FKNG Good

Atrações: Watzgood eÖwnboss?Horário: 23h

Local: Privilège - Estrada Engenheiro Gentil Forn, 1000 - São Pedro

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site.

Pop + Especial Divas Pop

Atrações: Titiago, Fábio Carvalho e Ravell

Horário: 22h

Local: Rocket Pub - Avenida Rio Branco, 2040 - São Mateus

A entrada é gratuita até meia noite. Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @rocketpub

Tributo Charlie Brow Jr + O Rappa

Horário: 22h

Local: Café Muzik - Rua Espírito Santo, 1080 - Centro

A entrada é gratuita até meia noite. Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @cafemuzik

Domingo (03/03)

Atrações: Samba Flex | Wagner & Heitor

Horário:a partir das 16h | 20h

Local: Miami Bar - Avenida Brasil, 7409 - Cerâmica

Para mais informações, acesse o Instagram @miami_jf

Atração: Clima de Tardezinha comNTI convida Curt'aê e DJ Célio Negrão?Horário:16h

Local: Armazém Du Peixe - Unidade Aeroporto - R. Roberto Campos de Andrade Santos, 999

Para mais informações, acesse o Instagram

Resenha do Muzik

Atrações: Forrozeta e Sambrother

Horário: 22h

Local: Café Muzik - Rua Espírito Santo, 1080 - Centro

A entrada é gratuita até meia noite. Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @cafemuzik