ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Por determinação da Igreja Universal do Reino de Deus, a décima temporada da novela bíblica "Reis", exibida pela Record desde 2022, terá uma estreia antecipada no streaming da Igreja.

Ou seja, a emissora aberta servirá de segunda janela para uma plataforma religiosa. Trata-se do Univervideo, lançado em 2016 e que é dedicada para fiéis da agremiação pentecostal liderada por Edir Macedo.

No streaming religioso, a nova fase de "Reis" começa no dia 4 de abril, com três capítulos exclusivos disponibilizados. Na Record, a nova fase da história só vai começar em 22 de abril.

O objetivo é atrair mais pessoas (e fiéis) para assistir a história dos comandantes de Israel na Record. Mas deixar a TV aberta como uma segunda janela causou surpresa até dentro da emissora.

Desde o fim de 2022, por questões financeiras, a Igreja Universal passou a produzir a novelas da Record. A emissora deixou de ser produtora final das histórias e passou a comprar capítulos prontos da Igreja.

Para o telespectador, não mudou nada, na teoria. As novelas da Record continuam sendo bíblicas e produzidas sob a supervisão de Cristiane Cardoso, filha de do bispo Edir Macedo, dono da Record e líder da Igreja Universal.

A mudança se deu por uma questão financeira, para diminuir o prejuízo no lado contábil da Record. Só em 2022, por exemplo, a emissora obteve um prejuízo acima dos R$ 500 milhões.

Além de "Reis", o Univervideo vai estrear primeiro a série "Até Onde Ela Vai", em 11 de março. Existe previsão de exibição na Record ainda neste ano, mantendo o esquema de usar a Record como segunda janela de exibição.