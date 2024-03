SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira foto divulgada de "No Rancho Fundo", a próxima novela da faixa das seis da Globo, causou polêmica nas redes sociais. Para algumas pessoas, a caracterização dos atores pareceu explorar um estereótipo do povo nordestino.

A imagem mostra o elenco, incluindo os atores Alexandre Nero, Andrea Beltrão e Mariana Lima, além de Igor Jansen e Larissa Bocchino, vestindo roupas velhas e com um semblante sofrido e sujo.

"Em pleno 2024, um povo sujo e miserável com nome estranho é como querem representar o povo nordestino na TV... Que vergonha viu", escreveu um internauta em sua conta no X, o antigo Twitter.

Inspirada na peça "A Capital Federal", de Artur Azevedo, A trama de "No Rancho Fundo" se concentrará no drama de Quinota, uma jovem, interpretada por Bocchino, que mora na cidade fictícia de Lasca Fogo, no sertão da Paraíba. Quinota se apaixona por Marcelo, papel de José Loreto, mas sua mãe, a rigorosa Zefa Leonel, personagem de Andrea Beltrão, quer impedir o casamento, para preservar a honra familiar.

"Mais uma novela contemporânea que retrata o nordeste dos anos 1950", escreveu outro internauta. "Esse povo pensa que a família nordestina tem 10 filhos, não toma banho e se veste mal", afirma um terceiro. "No Rancho Fundo" repete a parceria entre o autor Mário Teixeira e o diretor Allan Fiterman. A dupla foi responsável pela realização da novela "Mar do Sertão".

A nova novela estreia no dia 1º de abril.