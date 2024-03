SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto Kate Middleton continua "sumida" aos olhos do público, o príncipe William não só está cumprindo seus compromissos reais, como apareceu "curtindo" em um bar no País de Gales. A visita desta sexta-feira (1) ao pub fez parte da agenda em homenagem ao dia de St. Davis.

A princesa de Gales realizou uma cirurgia abdominal no início do ano e recebeu alta em 29 de janeiro. Desde então, ela não é vista pelo público. Apesar de a ausência estar prevista nos planos iniciais de recuperação, súditos e internautas especulam que há algo de errado com ela.

Ao mesmo tempo, William segue sua agenda como príncipe, que incluiu a visita a Wexham, cidade galesa. Ele visitou funcionários públicos, trabalhadores locais e instituições de caridade, além dos jogadores do time local. Ele também visitou um pub local, junto com o ator de Hollywood Rob McElhenney.

O tempo longo da ausência de Kate Middleton fez com que a internet especulasse sobre o procedimento realizado por ela, incluindo suspeitas de câncer. Uma fonte real, no entanto, descartou o diagnóstico da doença à emissora americana CNN. O Palácio de Kensington anunciou que a cirurgia teria sido um sucesso e que Kate iria continuar a recuperação em casa. Um porta-voz também disse à Revista People que o calendário está dentro do esperado.

Mais teorias envolvem uma suposta traição do Príncipe William, que estaria causando um divórcio. Também especulam sobre uma cirurgia facial que teria dado errado e até uma possível a doação de um rim ao sogro, recém-diagnosticado com câncer, em troca de Kate tornar-se rainha algum dia.