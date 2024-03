RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jonathan Azevedo, 38, usou as redes para contar que assinou a rescisão do seu contrato com a Globo nesta quinta-feira (29). O ator se emocionou em um vídeo ao agradecer os anos que passou na emissora desde que chegou para interpretar Sabiá em "A Força do Querer (2017)". Ele conta que personagem na trama de Gloria Perez mudou a sua vida.

"Há sete anos, eu estava chegando na Globo para fazer um personagem chamado Sabiá. Eu fiquei sete anos trabalhando com pessoas incríveis. Ele mudou a minha vida, da minha família e vai mudar a vida do meu filho e de todos de onde eu vim", começou Jonathan. O seu último trabalho na emissora foi como Odilon, em "Terra e Paixão"(2023).

O ator, que também contou um pouco da sua trajetória desde que começou na escola de teatro Spectaculu, de Gringo Cardia, passando pelo grupo "Nós do Morro" e até chegar à Globo. "Quero agradecer a todo mundo do Projac, às pessoas que me receberam", disse. "Obrigado, Globo. Obrigado, Sabiá. Obrigado a cada um que me ajudou a chegar até aqui".

Ele prosseguiu: "Obrigado a cada um que me viu trabalhando nessa empresa sabe o quanto que eu não me dedico só à empresa, me dedico a ser eu dentro dela. Levar um pouco de onde eu vim, um pouco da minha visão de vida, um pouco das minhas dores e muito mais dos meus amores."

Jonathan lembrou na legenda da publicação que o contrato de exclusividade com a Globo acabou, mas que não vê como um fim. "Logo estou de volta para viver outras vidas, personagens e histórias".