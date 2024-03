A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou, nessa sexta-feira (1º) a ampliação do programa Gente em Primeiro Lugar. O projeto é focado na descentralização da cultura e estará em 48 instituições da cidade. Os interessados em participar podem se inscrever de forma gratuita (saiba como no fim da matéria).

Com a ampliação, escolas, institutos e associações passam a oferecer oficinas em diversos segmentos culturais por um ano.

De acordo com o Executivo, essas parcerias foram estabelecidas após o chamamento realizado pelo próprio programa em dezembro de 2023, que convidou instituições interessadas em acolher as atividades do Gente a se inscreverem.

Além de receberem oficinas e participarem de eventos do projeto, esses locais vão receber apoio administrativo por parte das supervisões de territórios.



Sobre o programa

O programa Gente em Primeiro Lugar oferece oficinas de teatro, danças urbanas, danças populares, ballet, samba, musicalização, teclado, violão, percussão, capoeira, informática, audiovisual, grafitti, pintura e artesanato.

Para realizar a inscrição, é necessário comparecer presencialmente ao local onde será oferecida a oficina de interesse e levar documento de identidade, comprovante de residência, cópia e original. A faixa etária estabelecida para participar é a partir de 6 anos, sem limite de idade.

Clique aqui e confira os locais onde as oficinas serão oferecidas.