SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neste sábado (2) aconteceu mais uma Prova do Anjo do BBB 24 (TV Globo). Giovanna Pitel venceu a disputa e é o Anjo da semana. Ela colocou Matteus e MC Bin Laden no Castigo do Monstro.

Monstro Fênix e Unicórnio. "Uma irá se transformar em uma poderosa fênix e outra será um lindo unicórnio. Sempre que a música tocar, a fênix e o unicórnio deverão se unir para proteger o portal mágico dos invasores. Cada castigado perde 500 estalecas e quem está no VIP vai para a Xepa", leu Pitel.

"Eu vou retribuir o Monstro do Matteus e também tentar tirar a oportunidade dele comprar o Poder [Curinga] semana que vem", justificou Pitel, que escolheu o gaúcho para cumprir o castigo como unicórnio. Para fênix, ela selecionou Bin, sem explicar seus motivos. O MC estava no VIP, ao que Pitel afirmou posteriormente que havia esquecido.