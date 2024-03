SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A edição deste sábado do BBB 24 (Globo) mostrou o momento em que Wanessa Camargo descobriu que estava desclassificada do reality show. Após a acusação de agressão feita por Davi, a produção convocou Wanessa ao confessionário e deu a notícia da expulsão. Ela reage dizendo "quê?" e, logo, começa a chorar.

O programa mostrou também as idas de Davi ao confessionário após o ocorrido. Logo pela manhã, ele fez a primeira acusação. "Ela deu um tapa na minha perna. Eu me senti invadido no momento, porque eu tava dormindo, tava descansando. Isso aí é falta de respeito. Se fosse eu, acredito que isso ia ser uma agressão. Peço que vocês revejam essa situação", disse o baiano no confessionário.

Davi, então, retornou para um segundo depoimento horas depois. "Eu me senti agredido e provocado. Senti que ela estava fazendo aquilo pra provocar. Eu estava deitado na cama, tinham várias outras vazias. Ela veio na minha", explicou.

"Sim, eu me senti agredido pela Wanessa Camargo. E, por conta desse tapa, quero que ela seja expulsa do programa", atestou.

O episódio em questão aconteceu depois da festa. Após ter bebido, Wanessa chega agitada ao quarto magia, onde Davi dormia. Pulando e dançando, ela atinge a perna de Davi com um tapa.

A expulsão dividiu opiniões na internet e parte do público considerou a decisão do programa exagerada.