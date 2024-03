ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Pelo segundo ano seguido, a cerimônia da entrega do Oscar ficará de fora da TV aberta do Brasil. A transmissão será exclusiva da TNT e da Max, que pertencem a Warner Bros Discovery.

A reportagem apurou que não há possibilidade de negociação para outras plataformas, e nem TV aberta, por opção de quem vende. Desde 2023, vigora um acordo na América Latina da Disney, dona dos direitos dos prêmios da academia, com a Warner.

Esse acordo, mediante um polpudo valor pago pela Warner, dá a exclusividade do evento no Brasil e em outros países, como a Argentina, para a empresa americana. Para a Disney, não faz mais sentido exibir o evento em TV aberta em nosso país.

Até 2022, a Globo mostrava a cerimônia mais importante do cinema mundial em melhores momentos resumidos, e a entrega ao vivo dos prêmios mais importantes, como a categoria de melhor filme.

A emissora tinha interesse em continuar com a cerimônia, mas para exibição apenas no Globoplay. Não houve acordo com a Disney.

O Oscar tem uma tradição de exibição na TV aberta brasileira. A primeira delas foi ainda na extinta Rede Tupi (1950-1980), em 1970, em uma das primeiras transmissões via satélite da televisão nacional.

Na Globo, a cerimônia foi exibida em três passagens: entre 1974 e 1993, 1997 e 1999, e entre 2005 e 2022. Houve transmissão no SBT em dois períodos: de 1994 e 1996, e durante 2000 e 2004.

Na TNT, a transmissão do Oscar terá um toque global: ela será apresentada por Ana Furtado, que comandou por muitos anos programas na Globo. Ela é casada com J.B de Oliveira, o Boninho, diretor de variedades da Globo.

O Oscar está marcado para o próximo domingo (10), e começa às 20h (horário de Brasília).