SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rihanna fez o seu primeiro show em quase oito anos na última sexta-feira (1º), na Índia. A cantora de Barbados fez uma apresentação exclusiva numa festa de celebração do casamento de Anant Ambani, filho do empresário bilionário indiano Mukesh Ambani.

Mukesh Ambani é o homem mais rico da Ásia. Seu filho vai se casar com Radhika Merchant, filha de magnatas do ramo farmacêutico. Rihanna foi até Jamnagar, na Índia, para fazer a apresentação.

Longe dos palcos desde que encerrou a turnê de seu último álbum, "Anti", lançado há oito anos, Rihanna até cantou no Super Bowl, o jogo final da liga de futebol americano, nos Estados Unidos, no ano passado. Mas o evento na Índia foi seu foi uma apresentação completa, sua primeira desde 2016, enquanto o intervalo do Super Bowl durou 15 minutos e no Oscar ela só cantou a música "Lift Me Up".

O repertório de 19 músicas incluiu diversos hits da carreira da estrela pop, como "Bitch Better Have my Money", "Work", "Diamonds", "Umbrella" e "We Found Love", entre muitos outros. Ela também cantou a versão em funk de "Rude Boy" feita pelo brasileiro DJ Klean.

Ela já havia apresentado o remix da canção de "Rated R", de 2009, anteriormente, incluindo no Super Bowl do ano passado.

De acordo com a emissora India Today, a artista recebeu uma oferta de US$ 9 milhões, o equivalente a R$ 44,8 milhões, para se apresentar na festa. Mukesh Ambani, de 66 anos, é presidente da empresa petrolífera e do setor das telecomunicações Realiance Industries.

Segundo a lista de bilionários da Forbes, ele é a 10ª pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de US$ 116 bilhões ?R$ 577 bilhões. Em 2018, ele contratou Beyoncé para cantar no casamento de sua filha.

Bill Gates, Mark Zuckerberg e Ivanka Trump estavam entre os 1.200 nomes da lista de convidados do pré-casamento.