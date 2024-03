SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Davi atendeu o Big Fone e está no Paredão desta semana. Desde sexta-feira (1º), os participantes estavam recebendo ligações perdidas e quem atendesse ao Big Fone na sexta ligação, feita no fim de tarde deste domingo (3), estaria automaticamente no Paredão.

Agora, Davi terá que aguardar algumas horas para descobrir quem vai acompanhá-lo na disputa. Ele terá direito a um contragolpe e mandará alguém ao Paredão após a indicação do líder e a votação da casa.

Na noite deste domingo, podem ser indicados direto para a berlinda pelo líder Lucas os alvos: Isabelle, Davi, Alane ou Michel. Vencedora da Prova do Anjo, Pitel está imune e poderá imunizar outro participante.

Na votação da casa, Pitel tem direito a dois votos, pois arrematou o Poder Curinga na sexta.

Os emparedados (pelo Big Fone, pela casa e pelo contragolpe do Big Fone), exceto a indicação do líder, participarão da prova Bate e Volta para tentar se livrar da berlinda.