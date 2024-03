SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Big Brother da Argentina do último domingo (3), dia de Paredão, o apresentador, Santiago Del Toro, anunciou que o participante Lisandro havia sido escolhido pelo público para sair da casa. Porém, quase que instantaneamente ao anúncio, outra competidora pediu para deixar o jogo. O motivo: foi ameaçada de morte no confinamento pela participante que venceu a disputa com Lisandro.

Assim que o nome do eliminado foi dito ao vivo, Agostina afirmou que queria sair do reality. "Não vou conviver com quem me ameaça de morte", disparou chorando.

"Este é o momento dele, mas se quer sair a porta está aberta", emendou o apresentador do programa. A participante é Furia, que já havia viralizado na internet ao atender o Big Fone nua.

Na sequência, o próprio comandante chamou Agostina para conversar dentro do confessionário. Por lá, ele tentou demovê-la da decisão de deixar a competição, mas ela estava segura.

Pelas redes sociais, o vídeo da ameaça apareceu. Nele, Furia diz que vai matar a todos fora da casa, e uma discussão mais acalorada com Agostina acontece.