SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos dias 29 e 30 de junho, São Paulo recebe mais uma edição do Festival Turá. O evento reúne nomes, como Djavan, Chitãozinho & Xororó, Alcione, e já tem ingressos disponíveis na pré-venda para clientes do Banco do Brasil e Ourocard, que variam entre R$ 365,60 e R$ 720, com acesso ao local nos dois dias, no site Tickets for Fun.

Assim como nas edições anteriores, as apresentações acontecem no gramado da área externa do auditório do parque Ibirapuera, localizado na região sul da capital paulista. Na edição de 2024, Fresno, Pabllo Vittar, Adriana Calcanhotto, Rubel, Armandinho, Banda Uó, Nação Zumbi, MC Cabelinho, Chico César e Zeca Baleiro completam o line-up.

Os artistas Filipe Catto, Assucena, Os Garotin, Mãetana, DJ Sophia, Ubuntu, Paulete Lindacelva, DJ Kokay, Lys Ventura, DJ Paulão, Carol Tucuju, Odara Kadiegi, Kim Cotrim, Gabi Matos, Cornucópia Desvairada e Grupo Maracati Bloco de Pedra também participam dos shows.

O festival também oferece entrada social, que dá desconto mediante doação para a SOS Mata Atlântica. O valor da contribuição deve ser de R$ 10 para o ingresso referente a um dia, ou de R$ 20 para os dois dias do evento.

A venda geral de ingressos começa na quarta-feira (6), às 14h. Também há a opção de compra na bilheteria do teatro Renault, que fica aberta de terça a domingo, das 12h às 20h, na av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, República. Não há cobrança de taxas.

FESTIVAL TURÁ 2024

Quando 29 e 30 de junho

Onde Parque Ibirapuera - av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana, região sul

Preço A partir de R$ 365

Link: https://www.festivaltura.com.br/