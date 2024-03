ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Após acertar com o Santos um acordo para os direitos de transmissão de seus jogos em casa na Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, a Globo pode acertar com mais clubes. O Sport, de Pernambuco, foi procurado pela emissora.

O time do Recife gostou do que foi apresentado, especialmente pela garantia de transmissões de alguns jogos em TV aberta, assim como acontecerá com o alvinegro do litoral de São Paulo.

Algo que também pesa é a boa relação do Sport com a filial da Globo no estado nordestino, que já transmite partidas do Campeonato Pernambucano, com sucesso, nas tardes de sábado.

Foi a Globo Recife, inclusive, que usou o precedente feito pelo Santos para mostrar interesse à cabeça de rede, no Rio de Janeiro, que entrou no negócio e começou a conversar sobre tratativas.

O Sport, na teoria, faz parte do contrato coletivo da Série B fechado pela Brax no ano passado. No entanto, a empresa de marketing conversou com a CBF e diz que não tem como cumprir o pagamento de R$ 210 milhões pelos direitos de transmissão.

Em 2023, a Brax já não cumpriu o acordo, e pagou pouco mais de R$ 80 milhões para a CBF, que precisou tirar dinheiro dos próprios cofres para cumprir o vínculo fechado com os times.

Caso a Globo feche contrato com o Sport, a emissora terá direito aos 19 jogos do time na Série B 2024 que terão o Leão da Ilha do Retiro como mandante.

Além da TV aberta, os jogos seriam exibidos no SporTV e no Premiere, os canais esportivos da Globo na TV paga.