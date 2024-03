SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Rafael Cardoso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por uma suposta agressão ao gerente de um bar na Barra da Tijuca. A vítima, João Fernandes, afirmou às autoridades que foi agredida na nuca e levou um soco na barriga do artista. Cardoso ainda não se pronunciou sobre o caso.

Mas esta não é a primeira vez que o ator se vê envolto em uma polêmica. Na verdade, a multiplicação de casos controversos em que ele estava envolvido acabou, segundo o jornal Extra, fazendo Cardoso decidir dar uma pausa na carreira e se mudar para uma fazenda no Mato Grosso do Sul.

O ator, diz o veículo em texto de agosto do ano passado, teria confidenciado a amigos que queria "fugir de confusão" e se afastar das redes sociais. Em áudio em tom de desabafo enviado a um amigo, Cardoso teria dito que não é mais ator. Depois, ele negou os rumores.

Uma dessas polêmicas envolveu seu relacionamento com a influenciadora Mariana Bridi, com quem teve dois filhos. Depois que o casamento de 15 anos dos dois acabou, em 2022, Cardoso pediu para sair da novela "Amor Perfeito", da Globo, por causa da repercussão negativa das notícias sobre sua vida pessoal.

Na ocasião, ele foi visto beijando a modelo Vivian Linhares pouco mais de um mês depois da separação, em shopping no Rio. O namoro não durou mais que poucos meses, mas ele também se envolveu com outras mulheres na época, como a modelo Thaís Fusther.

Algumas mulheres afirmaram ter recebido investidas de Cardoso enquanto ela ainda estava casado. Uma delas foi a influenciadora Taynara Nunes, que revelou mensagens particulares do ator na época que estava com Bridi, incluindo emojis de coração.

Em participação no podcast "Papagaio Falante", no fim de 2022, Cardoso declarou que errou em diversos momentos no casamento com Bridi. "Ela me perdoou de várias coisas. A gente tem vários acordos quando é casado", disse. "Ela ficou bem chateada com as coisas que tinham saído na imprensa, como que eu tinha falado que estava 'solteirão'".

Um dos casos teria envolvido a atriz Jesuela Moro, que contracenou com Cardoso na novela "A Vida da Gente", em 2011, quando ela tinha 6 anos. A jornalista Fábia Oliveira compartilhou supostos prints de uma conversa entre os dois, em que o ator dava em cima de Moro, na época em que ele estava casado e ela tinha 17 anos.

Em julho do ano passado, Moro negou a veracidade das mensagens. "Devido aos recentes acontecimentos, venho me pronunciar sobre a polêmica envolvendo o ator Rafael Cardoso. Eu, Jesuela, gostaria de ressaltar que não tenho nenhuma ligação com essa situação. Lamento todo o hate desnecessário que foi jogado em mim", ela disse na ocasião.

Quem também expôs Cardoso foi a influenciadora Mariah Benfica, de 18 anos, no ano passado. Ela afirmou que o ator mandou fotos dele sem roupa e ligava para ela quando não recebia resposta. "Conversei com ele, mas depois de um tempo, ele começou a mandar coisas muito estranhas", ela afirmou na época.

Cardoso ainda foi alvo de Gabrielle Gambine, sobrinha de Roberta Close. Ela afirmou nas redes sociais que recebeu cantadas do ator, também enquanto ele estava casado. "Na cabeça do Rafael Cardoso é normal ele trair a mulher dele, mas é errado o João Guilherme usar cropped e leque", disse Gambine.

Ela se refere a outra polêmica envolvendo Cardoso. Na ocasião, ele endossou um post do humorista Nego Di acusado de homofobia. A publicação insinuava que o ator João Guilherme gostaria de "dar o rabo" por usar um cropped. Cardoso, ao compartilhar o conteúdo, escreveu "bah, estou contigo, negão".

Por causa da publicação, Cardoso recebeu diversas críticas na internet ?incluindo de amigos, como o ator Igor Rickli. Ele afirmou ao site Em Off que procurou João Guilherme para se desculpar, mas o filho do cantor sertanejo Leonardo negou que tenha recebido alguma mensagem do ator.

"Eu vi que ele falou em algum lugar que me mandou mensagem, mas não achei", disse João Guilherme no Poccast, apresentado por Lucas Guedez e Rafael Uccman.

Mais recentemente, o ator de novelas como "Beleza Pura", "Ti-ti-ti", "Joia Rara", "Império" e "O Outro Lado do Paraíso" se tornou pai pela terceira vez. Sua filha, Helena, é fruto de um relacionamento curto com a psicóloga Carol Ferraz, que mora no interior do Rio, onde Cardoso possui uma fazenda.