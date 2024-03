SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Roberto Carlos vai se apresentar na Mercado Livre Arena Pacaembu no dia 19 de abril para abrir a sua turnê "Eu Ofereço Flores". Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça (5) de forma online, e na quarta (6) nas bilheterias físicas.

O show será o primeiro grande evento que o complexo esportivo receberá após as reformas iniciadas pela concessionária em janeiro de 2020.

Dentre as áreas construídas pela empresa, está uma praça elevada e um centro de convenções no subsolo, o Mercado Pago Hall, onde acontecerá o show do cantor.

No calendário, estão planejados cerca de 80 shows por ano, produzidos pela empresa Four Even.

Em janeiro, o grupo Mercado Livre comprou os naming rights do novo complexo. O valor do contrato pode chegar a R$ 1 bilhão em 30 anos.

"EU OFEREÇO FLORES"

Onde Mercado Pago Hall. R. Capivari, s/n - Portão 23, Pacaembu, região oeste

Quando 19 de abril