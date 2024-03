SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na semana em que acontece a cerimônia do Oscar 2024, uma das premiações internacionais mais importantes no cinema, a rede UCI traz uma nova edição do evento Day Oscar. Entre quinta (7) e sexta (8), serão exibidos os principais filmes indicados à premiação. Os ingressos, do tipo inteira, custam R$ 20 e já podem ser adquiridos no site.

Dentre os longas selecionados pela empresa, estão "Oppenheimer", com 13 indicações, "Pobres Criaturas", com 11, "Barbie", com oito, além dos títulos "Vidas Passadas", "Zona de Interesse", "Assassinos da Lua das Flores", "O Menino e a Garça", "Anatomia de Uma Queda" e "Os Rejeitados".

Em São Paulo, o UCI possui salas nos shoppings Santana Parque, Jardim Sul, Anália Franco e Plaza Sul. Para pessoas com direito à meia-entrada e clientes do programa Unique, os ingressos custarão R$ 10. A programação completa pode ser acessada no site da rede.

UCI Anália Franco

Av. Reg. Feijó, 1739, Tatuapé, região leste

UCI Jardim Sul

Av. Giovanni Gronchi, 5819, Vila Andrade, região sul

UCI Plaza Sul

Praça Leonor Kaupa, 100, Bosque da Saúde, região sul

UCI Santana Parque

R. Conselheiro Moreira de Barros, 2780, Lauzane Paulista, região norte