ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Brasil vai ganhar seu sexto canal de notícias nos próximos meses. Trata-se da versão brasileira da CNBC, canal de notícias da NBC, um dos principais canais abertos dos Estados Unidos. O dono será Douglas Tavolaro, ex-dono da CNN Brasil e ex-diretor de jornalismo da Record.

Tavolaro confirmou o lançamento nesta terça (5). O jornalismo será seu principal chamariz, mas CNBC não pretende ser um canal apenas de informação. Haverá atrações de política, esportes, lifestyle, programas de entretenimento e reality shows.

"Estamos entusiasmados em trazer o conteúdo de notícias premium da CNBC para o público em todo o Brasil, em português. Como líder global em jornalismo de negócios, é missão da CNBC informar, fornecer insights e proporcionar uma perspectiva econômica global com relevância local por meio de parceiros como o Times Brasil", disse KC Sullivan, Presidente da CNBC.

"A CNBC é um ícone global do jornalismo, uma referência para qualquer empresa de mídia no planeta. Seu jornalismo é um modelo único de notícias confiáveis que tem a marca da NBCUniversal News Group. Uniremos a força e a qualidade do líder mundial na área com a experiência e o talento dos brasileiros para oferecer uma nova opção de informação ao Brasil", diz Douglas Tavolaro.

A CNBC será parte da empresa Times Brasil, que será tocada por Tavolaro e fará outros investimentos. Na CNBC, Tavolaro terá como sócio o fundo de investimento a empresa Attention Economics, especializada em empreendimentos de mídia internacional.

A empresa é representada por Gregory Beitchman, que atuou como Vice-Presidente Comercial Sênior da WarnerMedia e da CNN International, e como líder comercial global da Thomson Reuters.

Beitchman atuou no lançamento de mais de doze novas empresas de mídia ao redor do mundo. Ele implementou operações licenciadas para a Bloomberg na Europa Oriental e para a CNN no Japão, Suíça, República Tcheca, Indonésia, Filipinas, Turquia, Grécia, Índia e África.

No negócio, Tavolaro terá 85% das ações, enquanto a Attention ficará com 15%. A data de lançamento da nova emissora será definida nos próximos meses.

Nos próximos dias, a empresa dará início a diversas atividades para montagem de infraestrutura, definição de sedes, identidade de marca e conteúdo, além de recrutar e treinar jornalistas e equipes de produção em todo Brasil.

A ideia é que a sede seja em São Paulo. Em capitais como Rio de Janeiro e Brasília, haverá escritórios específicos para a cobertura de assuntos como política e entretenimento.

Outros cinco canais especializados em notícias existem atualmente: GloboNews, CNN Brasil, Jovem Pan, Band News e Record News (esta última em TV aberta).

A NBC (sigla em inglês para National Broadcasting Company) é uma rede de televisão e de rádio comercial americana que é a propriedade carro-chefe da NBCUniversal, uma subsidiária da Comcast. No Brasil, a empresa é sócia da Globo no canal Universal Channel, que exibe filmes e séries da companhia.