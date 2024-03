SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um momento de proibição de livros e esforços de legislaturas estaduais para proibir shows de drag, o artista e produtor de televisão RuPaul, que é indiscutivelmente a estrela de drag mais famosa dos Estados Unidos, cofundou uma nova livraria online que vai enviar um ônibus escolar com as cores do arco-íris da Costa Oeste para o Sul dos Estados Unidos para distribuir os mesmos livros visados por essas proibições.

Ele anunciou na segunda-feira que era um dos três sócios por trás Allstora, livraria que promoverá autores sub-representados e fornecerá aos escritores uma parcela maior dos lucros do que outros vendedores de livros online fazem.

RuPaul disse esse tipo de site preencheria uma lacuna importante, especialmente nestes "dias estranhos em que vivemos", ao apoiar as ideias de pessoas "que estão dispostas a levar a conversa adiante".

Nos últimos anos, houve um aumento acentuado nos esforços para restringir o acesso a livros em bibliotecas nos Estados Unidos, e a maioria das obras questionadas são de autores ou sobre temas LGBTQIA+ ou que não são brancas, de acordo com organizações de bibliotecas e de liberdade de expressão.

Algumas bibliotecas receberam ameaças de bomba e outras tiveram que fechar devido às tentativas de remover livros. Ao mesmo tempo, estados tentaram proibir shows de drag queens e restringir o acesso à saúde para pessoas transgênero.

Entra RuPaul. O drag está na cultura popular há décadas, mas seu reality show de competição "RuPaul's Drag Race", que está em sua 16ª temporada e tem mais de uma dúzia de edições internacionais, trouxe o trabalho de centenas, se não milhares, de artistas de drag para o público em casa.

Ele disse que os esforços para proibir livros e shows de drag acabariam "caindo no esquecimento". A história mostrou que quanto mais as pessoas tentam restringir o acesso a algo, mais pessoas são atraídas por isso, disse RuPaul, acrescentando: "Você não pode sufocar a imaginação".

Ele mencionou vários livros que o influenciaram, incluindo "Um Novo Mundo" de Eckhart Tolle, "A Revolução dos Bichos" de George Orwell e "Curious George", o clássico infantil de Margret e H.A. Rey.

"Eu não era muito bom na escola, mas li livros e assisti à televisão, e essas foram as formas que encontrei para me orientar neste mundo grande", disse RuPaul.

RuPaul está fundando a Allstora com Adam Powell, um artista de drag e ator, e o parceiro de Powell, Eric Cervini, autor do livro de história indicado ao Prêmio Pulitzer "The Deviant's War: The Homosexual vs. the United States of America" (a guerra dos desviantes: o homossexual vs. os estados unidos da américa).

A Allstora é a nova versão de uma empresa que Cervini e Powell oficialmente lançaram em outubro de 2022 chamada ShopQueer.co, que vendia livros de autores LGBTQ+ e visava dar aos escritores uma fatia maior dos lucros de seus livros. O casal começou o negócio no estacionamento do seu apartamento em Los Angeles, mas rapidamente ficou sem espaço. No ano passado, Cervini disse que venderam mais de US$ 1 milhão em livros.

"Estávamos fazendo tudo sozinhos e percebemos que precisávamos de ajuda", disse Cervini.

Eles estavam arrecadando fundos quando foram conectados com RuPaul, que é o diretor de criação da Allstora. A empresa reformulada vende livros de todos os tipos de autores e oferece aos autores uma parte dos lucros obtidos com as vendas de livros no site. Cervini é o CEO e Powell é o diretor do braço filantrópico da empresa, o Ônibus do Livro Arco-Íris, que começou seu alcance antes da formação da Allstora.

Como parte do lançamento da Allstora, o Ônibus do Livro Arco-Íris viajará em março de Los Angeles para o Sul para combater proibições de livros. Nessas cidades, que incluirão Birmingham, Alabama; Tallahassee, Flórida; e Baton Rouge, Louisiana, a Allstora se unirá