RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Wanessa Camargo se pronunciou pela primeira vez sobre a sua desclassificação do BBB 24 na tarde desta terça-feira (5). A ex-sister pediu desculpas pelos erros que teria cometido dentro da casa.

No dia anterior foi a vez de Zilu Godoi, mãe da cantora, dar notícias sobre estado de saúde de Wanessa após a saída do jogo. "Lógico que as coisas não estão bem, mas vão ficar, tenho certeza de que vão ficar", iniciou ela nos stories publicados no Instagram.

"A gente tá aqui enchendo ela de carinho, de amor, já está todo mundo trabalhando. É a vida que segue, bola pra frente. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que melhor pra cada um de nós, e ele age de acordo com aquilo que é melhor", disse ela.