A cena do rock juiz-forano vem crescendo nos últimos anos, e a banda HeavyHer é uma nova adição no cenário musical da cidade. Composta por mulheres, a banda interpreta suas próprias versões de músicas feitas por mulheres, desde clássicos do rock até o pop mais moderno, tudo com um estilo bem pesado.

A equipe do Portal Acessa.com esteve com as integrantes no Estúdio Galera, em Juiz de Fora, para conhecer um pouco mais sobre o surgimento e a dinâmica do grupo, além de conferir o som que elas estão fazendo! Confira a entrevista completa no TV Acessa.com (Youtube).