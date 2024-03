Zezé Di Camargo diz que encontrará Wanessa em breve após expulsão do BBB 24 (Globo). O cantor ressaltou que estará sempre disponível para a filha -que foi desclassificada do reality por agredir Davi.

Zezé Di Camargo comentou que encontrará com a filha em breve. "Quando ela saiu do BBB, só falei com ela por telefone duas vezes e a gente tem essa chance de falar, de se ver, né? Mas eu estou chegando [6] em São Paulo e eu vou encontrá-la pessoalmente e aí eu posso falar mais sobre ela", disse em entrevista à Quem.

O cantor reafirmou que Wanessa pode sempre contar com ele: "Filho, independente do que ela pedir, do que eles estão fazendo, a gente tem saudade toda hora. Você discute, puxa a orelha, dá um castigo. Pai tem esse papel de dar, mas também fiscalizar para que tome os caminhos certos na vida. Independente do caminho dela agora, minha função como pai é: precisou de mim, estou aqui 24 horas. Precisou do meu braço? Toma! Precisou do meu rim? Tira e faz a cirurgia. Precisou do meu coração? Vai ter meu coração".

O sertanejo relembrou a adolescência e citou a experiência paterna: "Minha mãe me dava bronca, meu pai me dava bronca, eu ficava emburrado, saía de casa com 14, 15 anos, querendo fazer o que eu queria. E aí minha mãe falou uma coisa: 'o dia que você for pai, você vai entender o porquê eu estou fazendo isso'. E hoje eu entendo a minha mãe: filho, para gente, não cresce. A Wanessa tem filho grande, mas eu olho para ela e a vontade é de botar no colo".

Sem mencionar a expulsão do programa, Zezé Di Camargo concluiu: "É claro que tem os desacertos, tem hora que contrariam a gente, mas não é assim, de eles fazerem o que a gente quer. A vida é deles, vai ter que entender assim a independência dos filhos, deixar eles baterem a cara na parede, voltarem e descobrirem que o caminho é por aqui, não é por aqui. É isso! Não deu certo? Estou aqui e conta comigo 100%".

Wanessa se pronunciou sobre a desclassificação. Nesta terça-feira (5), em vídeo, pediu desculpas a quem se sentiu ofendido com suas falas, mas não se desculpou com Davi.