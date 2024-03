SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prestes a completar 95 anos, Fernanda Montenegro descansa um pouco antes de retomar a sua agenda de compromissos. Para comemorar seus 80 anos de carreira, ela subirá ao palco do teatro Prio, no Rio de Janeiro, para dar vida à obra "A Cerimônia do Adeus", escrita em 1981 pela filósofa francesa Simone de Beauvoir.

"Aos 16 anos dei início à minha vocação ainda dentro de uma herança cultural. Hoje, aos 94, vejo o fim da era ?No Princípio Era o Verbo?", ela afirma, com um tom profético e grandiloquente. "O novo tempo tem como símbolo o botão eletrônico. Chegaremos além de Júpiter."

No final de semana, Fernanda foi ovacionada durante uma sessão de "O Que nos Mantém Vivos?", uma colagem de Bertold Brecht capitaneada pelo ator Renato Borghi. Rodeada pelo elenco da peça, a atriz fez um discurso, louvando os teatros cheios na cidade, até em comparação com os cinemas.

Única atriz brasileira indicada ao Oscar, Fernanda protagonizou o último trabalho feito pelo diretor Breno Silveira. Interpretando a personagem que dá nome ao filme, "Vitória" estreia nos cinemas em agosto. "[Foi] uma entrega absoluta. Por incrível que pareça, continuo com projetos de teatro e cinema", diz. Em paralelo, Fernanda participou das filmagens de "Ainda Estou Aqui", novo projeto do cineasta Walter Salles.

"O ano 2024 é já de muitos compromissos de trabalho. A propósito dos meus 95 anos chegando, repito, como lema, é com muita coragem que ainda estou aqui."

A CERIMÔNIA DO ADEUS

Quando De 8 a 31 de março; sex. e sáb. às 20h; dom. às 19h

Onde Teatro Prio (no Jockey Club Brasileiro) - Av. Bartolomeu Mitre, 1110 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ

Classificação 18 anos

Autoria Simone de Beauvoir

Elenco Com Fernanda Montenegro