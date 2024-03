SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Encantado's" estreia nova temporada com novas aventuras da trupe a partir de 12 de março no Globoplay. Mateus Solano fará uma participação em um dos 12 episódios inéditos e promete levar humor para o musical do streaming.

Durante um sonho, Celso, personagem de Solano, transforma o mercado Encantado's -que originalmente vira palco para os ensaios da escola de samba Joia do Encantado- em um musical da Broadway, e todo o elenco entra na brincadeira.

O ator lembra que estava viajando quando recebeu o convite de Henrique Sauer, diretor artístico da produção: "Minha relação com 'Encantado's' vem desde quando estava sendo gravada a primeira temporada. Eu estava fazendo 'Irma Vap' no teatro com o Luis Miranda, então ouvi muito da série. Depois assisti e, desde o primeiro episódio, fiquei completamente apaixonado, porque é um parque de diversões", destaca Mateus, que entra em cena como um médico.

"O humor sempre esteve presente na minha carreira, e até antes dela. Acho que, antes de ser ator, eu era um cara engraçado. Sempre foi muito natural e eu trouxe humor, de alguma forma, mesmo para os personagens mais sérios; eu tento trazer alguma questão, algum humor. E vai ser uma delícia porque é humor num musical", completa.

A segunda temporada de "Encantado's" reúne ainda em seu elenco Neusa Borges, Dhu Moraes, Vilma Melo, Eliane Giardini, Evelyn Castro, Dandara Mariana, Ramille, Luellem de Castro, Ludmillah Anjos, Dhonata Augusto, Digão Ribeiro, João Côrtes, Augusto Madeira, Leandro Ramos, Romeu Evaristo, Lidiane Ribeiro, além de outras participações especiais.