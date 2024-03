SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De segunda a sexta, ela comanda o Mais Você, ao vivo, durante as férias de Ana Maria Braga, que retorna na próxima segunda (11). Aos sábados, precisa estar no Rio de Janeiro bem cedinho para apresentar o É de Casa. E agora, poderá ser vista todos os domingos no quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. A vida de Talitha Morete, 39, não tem sido fácil, mas isso não a desagrada nem um pouco.

"Neste momento, estou totalmente dedicada ao trabalho e quero é mais", afirma a apresentadora, caso raro de contratado da emissora que está diariamente no ar, em diferentes atrações.

Não bastasse isso, ainda há os ensaios com o professor de dança nos estúdios da Globo no Rio. Por isso, desde a última segunda (4), a rotina é correr para o aeroporto sempre após o fim da atração matutina. Na manhã seguinte, no voo das 6h, ela retorna para estar na capital paulista novamente. "Tenho passado mais tempo na ponte aérea do que em casa", diz, animada. Leia abaixo trechos do bate-papo de Talitha com a reportagem.

SUBSTITUIR ANA MARIA BRAGA NO MAIS VOCÊ

"Eu tenho uma admiração enorme e um respeito muito grande pela Ana. Ela é uma referência, uma mulher dona de uma trajetória inspiradora. Quando eu estou na casa dela, porque o Mais Você é a casa dela, eu e o Fabrício [Battaglini] temos esse carinho de cuidar daquele lugar que é especial para ela e para o público."

PÚBLICO "ESQUECE" ANA MARIA?

"Jamais! Ele ama a Ana. E não temos essa pretensão. O Mais Você é a casa dela. Nós estamos ali cuidando com carinho até ela voltar."

PROGRAMA SOLO

É claro que tenho desejos, sonhos, quero crescer profissionalmente, mas estou vivendo uma fase linda. São quase dois anos no É de Casa com colegas queridos e resultados felizes. Tem a equipe do Mais Você que amo também. Tenho olhado para todos esses presentes que recebi.

ROTINA DESGASTANTE

"A vida está bem intensa. Tenho passado mais tempo na ponte aérea do que em casa (risos). Mas estou sendo tão feliz. Muito feliz. Agora tem o Dança dos Famosos chegando. [Estou] No ar de segunda a segunda. É muito trabalho, mas tem sido recompensador."

PREPARAÇÃO PARA O QUADRO

"Estamos no início do processo e estou bem animada. Já tinha um tempo que eu queria me desafiar no Dança. Essa tem sido a primeira semana, então ainda não sei como o corpo vai responder, estou completamente entregue."

VERSATILIDADE

"Acredito que será mais um tempo que irei dividir com o público, mas é diferente do posto de apresentadora que eles estão acostumados a me ver. Vai ser divertido estar no Dança, temos um elenco bem legal neste ano. Vai ser bom estar com a galera do domingo, que é bem diferente do nosso público habitual."

PRESSÃO PARA ENGRAVIDAR

"A pressão existe, tanto que nós, mulheres, somos sempre perguntadas sobre esse tema. Não vejo homens sendo abordados para falar de paternidade. Não acontece. Lutamos bastante para que a mulher seja respeitada em todos os seus desejos. Eu congelei os meus óvulos para ter mais essa opção, já que ela existe."

VIDA PESSOAL

"Estou solteira. Eu sou reservada. É muito do meu perfil. Eu não me fecho para as coisas. Não sou aquela pessoa que diz: 'Ah, isso nunca'. Enquanto isso, vou vivendo a vida, feliz, realizada. E quem sabe o que o futuro reserva..."