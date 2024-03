SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ponto turístico de São Paulo, a Galeria do Rock lança seu novo bar temático e oficial. O Galeria Rock Bar tem ambiente inspirado nas decorações intimistas e nostálgicas da capital paulista nos anos 1990.

O estabelecimento terá capacidade para 80 pessoas e contará com um cardápio popular, idealizado pelo chef Deivid Marques, responsável também pela cozinha do Boteco 28, no Farol Santander.

Alguns dos destaques da casa são o lanche de pernil servido no pão francês redondo (R$ 36) e o torresmo de panceta com vinagrete de feijão e farofa de bacon (R$ 48), além de opções vegetarianas, como o torresmo de queijo coalho com ketchup e picles de cebola roxa (R$ 48).

O menu de bebidas conta com opções tradicionais, como o rabo de galo original (Vermute Tinto, cachaça, cynar e limão - R$30) e o bombeirinho (cachaça, limão e groselha - R$26).

O foco do estabelecimento é ser um lugar diverso, atraindo o interesse das mais diversas tribos da cidade. Marcone Moraes, um dos sócios do bar, afirma que a comunhão das diversas tribos de pessoas que frequentam a Galeria inspirou a idealização do espaço.

O bar terá uma festa de lançamento aberta ao público no dia 9 de março, às 17h, com apresentação do DJ KL Jay, integrante dos Racionais MC's. O evento também contará com exposição de peças do artista plástico Ciro Schunemann.

GALERIA ROCK BAR

Quando De segunda a sexta das 9h às 18h e sábado das 9h às 19h ?

?Onde Galeria do Rock - av. São João, 439, República