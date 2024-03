SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-mulher de Lucas Henrique, do BBB 24, Camila Moura foi hospitalizada nesta quarta-feira (6). A informação foi publicada no Instagram da própria Camila.

"Muitas pessoas estão ligando e mandando mensagem para saber se a Camila realmente está internada", diz a publicação. "A Camila está hospitalizada desde as 8h da manhã, quando teve uma crise forte de dor e e alguns outros sintomas. No momento, está sendo monitorada, examinada e medicada", informou a pessoa responsável pelas redes sociais da professora.

"Ela chegou a um ponto emocional e físico que necessita de cuidados e logo estará de volta. Obrigada a todos pelas energias positivas e carinho", diz a mensagem.

Após anunciar publicamente que estava se separando do brother, que flertou com Pitel na casa, a professora ganhou mais de 1,8 milhão de seguidores e se envolveu em várias polêmicas, envolvendo inclusive a família de Lucas.

"Tenho vivido o inferno na terra, pessoas que eu confiava me viraram as costas, outras me chamam de biscoiteira, aproveitadora e coisas que nunca imaginei que fosse ouvir. E no meio desse inferno eu tinha que decidir entre eu mesma ou o outro", desabafou a professora na última terça-feira (5).