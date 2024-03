SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (7), dez novos filmes chegam às salas de cinema de São Paulo. Entre eles, dois são candidatos ao Oscar de melhor documentário em 2024: "20 Dias em Mariupol" e "As 4 Filhas de Olfa".

Outro lançamento da semana é "Garra de Ferro", com Zac Efron, da franquia "High School Musical" e Jeremy Allen White, estrela da série "O Urso". "Todos Nós Desconhecidos", que também entra em cartaz, recebeu seis indicações ao Bafta -maior prêmio de cinema do Raino Unido- incluindo pela atuação de Paul Mescal, que contracena com Andrew Scott, o padre de "Fleabag".

Veja a lista completa de estreias.

20 DIAS EM MARIUPOL

Indicado ao Oscar de melhor documentário, o filme reúne registros feitos por jornalistas que ficaram presos na cidade de Mariupol, na Ucrânia, após a invasão russa.

Ucrânia, 2023.

Dir.: Mstyslav Chernov.

14 anos

AS 4 FILHAS DE OLFA

Outro concorrente ao prêmio de melhor documentário no Oscar, o filme conta a história da família de Olfa, uma mulher tunisiana, a partir do desaparecimento de duas de suas quatro filhas.

Les Filles d'Olf. França, 2023.

Dir.: Kaouther Ben Hania.

12 anos

APAIXONADA

Beatriz, uma mulher de 40 anos acha que vai reavivar seu relacionamento depois da saída de sua filha de casa. Porém, quando o marido pede o divórcio, ela se vê sozinha.

Brasil, 2023. Dir.: Natalia Warth.

Com: Giovanna Antonelli, Danton Mello e Claudia Ohana.

14 anos

DESESPERO PROFUNDO

A viagem de férias de Ava se transforma quando o avião em que ela está cai no mar. Presos em uma bolsa de ar dentro da aeronave, os sobreviventes tentam escapar dali.

No Way Up. EUA, 2023.

Dir.: Claudio Fäh.

Com: Colm Meaney, Claudio Fäh e Will Attenborough.

14 anos

OS FAROFEIROS 2

Na continuação da comédia, os colegas Alexandre, Lima, Rocha e Diguinho, ganham uma viagem para a Bahia de presente da empresa em que trabalham. Acompanhados de suas famílias, enfrentam situações inusitadas naquela que deveria ser uma viagem dos sonhos.

Brasil, 2023. Dir.: Roberto Santucci.

Com: Cacau Protásio, Danielle Winits e Maurício Manfrini.

12 anos

GARRA DE FERRO

Os atores Zac Efron, Jeremy Allen White, Stanley Simons e Harris Dickinson dão vida aos inseparáveis irmãos Von Erich, que fizeram história no mundo da luta-livre no começo dos anos de 1980. Treinados pelo pai, eles vivem momentos de glória e queda, além de lidar com tragédias pessoais.

The Iron Claw. EUA, 2023.

Dir.: Sean Durkin.

Com: Harris Dickinson, Zac Efron e Jeremy Allen White.

16 anos

PACTO COM O DEMÔNIO: NÃO DIGA QUE ELE NÃO TE AVISOU

Quando bebê, Hunter White foi abandonada em um cemitério de Massachusetts, envolta num pano com símbolos satânicos. Já na fase adulta, ela vai em busca de respostas sobre suas origens, mas conforme se aproxima de sua provável família, um espírito malévolo parece querer que ela desista da empreitada e vá embora.

Leave. Noruega, 2022.

Dir.: Alex Herron.

Com: Alicia von Rittberg, Kalle Hennie e Herman Tømmeraas.

16 anos

TODOS NÓS DESCONHECIDOS

O filme, elogiado pela crítica, acompanha um roteirista que é atraído de volta à sua casa de infância enquanto vive um relacionamento com um vizinho misterioso. Logo, ele descobre que seus pais estão vivos e parecem estar exatamente como no dia em que morreram, 30 anos antes.

All Of Us Strangers. EUA, 2023.

Dir.: Andrew Haigh.

Com: Paul Mescal, Andrew Scott e Jamie Bell.

16 anos

O ÚLTIMO ANIMAL

Em uma favela do Rio de Janeiro, Didi tenta levar uma vida honesta, até que o inglês Alex lhe oferece um emprego. Os dois passam a trabalhar para Ciro, português que é chefe do jogo do bicho e presidente de uma escola de samba.

Brasil, 2023. Dir.: Leonel Vieira.

Com: Joaquim de Almeida, Junior Vieira e Duran Fulton Brown.

16 anos

UTOPIA TROPICAL

O documentário se baseia nas conversas entre o linguista e ativista americano Noam Chomsky e o ex-ministro brasileiro de Relações Exteriores Celso Amorim.

Brasil, 2023. Dir.: João Amorim.

10 anos