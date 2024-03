SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O SBT está anunciando, nesta quinta-feira (7), as novidades na programação da emissora. A grade vai contar com programas novos nos próximos meses.

Chega mais. O programa matinal vai contar com a apresentação de Michelle Barros, Paulo Mathias e Regina Volpato, que retorna para a emissora. Durante a coletiva de imprensa, ela celebrou essa volta: "Quero agradecer por terem me deixado voltar. Era um desejo de voltar por vários motivos. Fico feliz com esse momento", disse. Um dos papéis da apresentadora na atração é falar sobre relacionamento e também gastronomia.

Carlos Aleixo assina a direção do programa. Segundo ele, a programação será voltada para jornalismo e entretenimento. "O objetivo é trazer esse clima mais leve, com informação, diversão e prestação de serviço".

É tudo nosso. O programa estreia em 15 de março, e vai compor a grade noturna da programação, a partir das 23h nas sextas-feiras. A atração conta com Benjamin Back, Victor Sarro, Mano e Helen Ganzarolli. Segundo os apresentadores, não se trata de uma produção de humor, mas com detalhes engraçados. Ele também contará com uma plateia formada por 200 pessoas e uma banda fixa.

Tiago Galassi assina a direção do "É Tudo Nosso". Ele antecipa: "O programa surgiu de um pedido da casa para fazer um programa que é a cara do SBT. É um programa que mistura muita coisa, como um caos organizado. Temos certeza que o público vai gostar demais". AInda segundo ele, o programa não quer fazer um humor?