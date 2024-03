SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, bares, restaurantes, parques

e cinemas da cidade de São Paulo terão promoções e programações especiais para as clientes. Veja na lista a seguir.

BARES E RESTAURANTES

**Bistrot de paris**

Localizado na Villa San Pietro, o restaurante oferece um doce e um presente a todas as mulheres que escolheram comemorar o dia 8 no local.

r. Augusta, 2.542, Jardim Paulista

**Mont Cristo Wine Bar**

O bar de vinhos -que também vende garrafas e opera como restaurante- vai presentear as clientes com uma taça de espumante e uma rosa.

r. das Figueiras, 631, Jardim, santo andré, ABC paulista

**Pikurrucha'S**

A confeitaria vai oferecer a mulheres que passarem em sua unidade de Perdizes no dia 8 o drinque paixão selvagem, que leva espumante Chandon Passion, creme de pitaya e espuma de gengibre.

r. Diana, 695, Perdizes

**Ruella Bistrô**

Comandado pela chef Danielle Dahoui, o restaurante presenteará suas clientes com vasinhos de alecrim no dia 8.

r. João Cachoeira, 1.507, Vila olímpia

CINEMA

**Museu da Imagem e do Som**

A Mostra Juliette Binoche faz um percurso pela obra da artista, passando por diversos títulos. A atriz recebeu um Oscar por sua atuação em "O Paciente Inglês" e foi premiada em Cannes por "Cópia Fiel".

av. Europa, 158, Jd. europa. até 10/3. Programação em mis-sp.org.br. Grátis

**Cinemateca Brasileira**

A mostra Cineastas, Substantivo Feminino explora a história do cinema pela perspectiva feminina, as contribuições das mulheres e a forma como as personagens femininas foram retratadas pelas cineastas entre os anos 1940 e 1980.

Lgo. Senador Raul Cardoso, 207, Vila mariana. Programação em cinemateca.org.br. Grátis

**Cinesesc**

A mostra Sete Vezes Sandra Hüller exibe sete filmes com a atriz alemã, incluindo os indicados ao Oscar deste ano "Anatomia de Uma Queda" e "Zona de Interesse".

r. Augusta, 2.075, Cerqueira César. Programação em sescsp.org.br. Grátis

PASSEIOS

**Complexo Tatuapé**

De 8 a 10 de março, os shoppings Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard Tatuapé oferecem oficinas gratuitas para mulheres. Entre as atividades estão pintura em gesso, montagem de terrário e crochê.

r. Dr. Melo Freire, s/nº, tatuapé e r. Gonçalves Crespoi, 78, tatuapé. Programação em complexotatuape.com.br

**Hopi Hari**

No mês de março, cada mulher que estiver na companhia de uma pessoa pagante tem entrada gratuita no parque.

Rodovia dos Bandeirantes, km 72, Vinhedo, São Paulo. Sex. a seg., das 11h às 19h

**Mundo Circo**

Neste fim de semana, o espetáculo "Cabaré Miss Jujuba" homenageia Julieta Hernández, artista venezuelana que interpretava a palhaça Miss Jujuba e foi morta em janeiro.

av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Carandiru. sáb. (9) e dom. (10), às 17h. Grátis