SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os teatros de São Paulo recebem ao menos seis novos espetáculos que entram em cartaz nesta semana. Com destaque para o monólogo "Azira'i", da atriz indígena Zahy Tentehar, e o musical "A Vedete do Brasil", que conta a história de conta a história de Virgínia Lane.

ÁVIDA - ALGUNS INSTANTES COM A MULHER MAIS VELHA DO MUNDO

A obra conta a história de Ávida, mulher inquieta que luta pela preservação de suas lembranças e pela manutenção de sua identidade. Baseada em uma dramaturgia inédita de Ed Anderson, a trama se desenvolve entre momentos transcendentais e cotidianos da personagem, abordando temas como feminilidade e finitude.

Dir.: Gonzaga Pedrosa. Com: Lucélia Machiavelli.

Sesc Pinheiros - R. Paes Leme, 195, Pinheiros.

14 anos.

Qui. a sáb., às 20h. De 7 a 30/3.

A partir de R$ 10 em sessp.org.br

AZIRA'I

O espetáculo autobiográfico aborda a relação de Zahy Tentehar com a sua mãe, Azira'i, a primeira mulher Pajé da reserva de Cana Brava, no Maranhão, que ocupou a categoria dos Pajés Supremos dos povos Tentehar, destinado apenas a pessoas com sabedorias medicinais e espirituais extremamente desenvolvidas.

Dir.: Denise Stutz e Duda Rios. Com: Zahy Tentehar.

Sesc Ipiranga - R. Bom Pastor, 822, Ipiranga.

12 anos.

Sex. e sáb., às 20h; dom., às 18h. De 8 a 31/3.

A partir de R$ 15 em sessp.org.br

O FIM É UMA OUTRA COISA

Atriz, pesquisadora e cozinheira, Zora Santos usa músicas e utensílios de cozinha para contar histórias.

Dir.: Grace Passô e Gabriel Cândido. Com: Zora Santos.

Sesc Avenida Paulista - Av. Paulista, 119, Bela Vista.

14 anos.

Qua. a sáb., às 20h; dom., às 18h.

A partir de R$ 12 em sessp.org.br

A VEDETE DO BRASIL

O musical conta a história de Virgínia Lane, que começou a carreira como cantora nos anos 1930, atuou no Cassino da Urca, teve uma intensa carreira cinematográfica e virou um dos maiores ícones do teatro de revista brasileiro.

Dir.: Claudia Netto. Com: Suely Franco, Flávia Monteiro e Bela Quadros.

Teatro FAAP - R. Alagoas, 903, Higienópolis.

12 anos.

Sex., às 20h; sáb., às 19h; dom., às 17h. De 8/3 a 28/4.

A partir de R$ 50, em teatrofaap.showare.com.br

CONFORTO

Na nova temporada do espetáculo, Ana Flávia Cavalcanti se inspira em memórias da infância para dar vida a diferentes mulheres em cena. Quando criança, acompanhava a mãe -que também participa do espetáculo como performer convidada- em seu trabalho como diarista. A peça trabalha a busca pelo aconchego e pela boa morada.

Direção e atuação: Ana Flavia Cavalcanti.

Sesc Pompeia - r. Clélia, 93, Pompeia.

14 anos.

Ter. a sex., às 20h30. Até 10/11.

A partir de R$ 10, em sescsp.org.br

O FAZEDOR DE TEATRO

A companhia de teatro do ator alemão Bruscon -composta por ele, sua esposa e filho- acaba de chegar a uma pequena cidade do interior da Áustria, onde fará apresentações.

Dir.: Marcio Aurelio. Com: Paulo Marcello, Lilian Alves e Indy Tavares.

Teatro Alfredo Mesquita - Av. Santos Dumont, 1770, Santana.

14 anos.

Qua. a sáb., às 21h; dom., às 19h. Até 10/3.

Grátis