ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo decidiu editar diversas sequências do remake de "Renascer", atual novela das nove. A emissora cortou algumas cenas onde o diabo guardado na garrafa por José Inocêncio (Marcos Palmeira) aparece, além de alguns diálogos do protagonista. O demônio só apareceu pela primeira vez nesta semana, e rapidamente.

São dois motivos para a edição. O primeiro deles é a busca por uma trama mais dinâmica, sem a chamada "barriga", jargão novelístico dado para aquele momento em que nada de relevante acontece em uma novela.

Em determinado momento da versão original, essa fase arrastada chegou a acontecer em "Renascer" -e a Globo tenta evitar que isso se repita agora.

O segundo ponto é o religioso. Existia um temor da direção da Globo de que o público mais conservador rejeitasse algumas sequências, especialmente aquelas em que o diabo guardado na garrafa aparece junto ao protagonista. Esse temor já foi deixado de lado, e as sequências estão liberadas para irem ao ar.

O "mistério do diabinho", como vinha sendo chamado nos bastidores, acabou virando algo intencional na emissora. Na última quarta (6), a figura apareceu rapidamente pela primeira vez e causou furor no público. Foi uma sacada do autor Bruno Luperi, com o diretor Gustavo Fernandez.

Nas próximas semanas, a produção da novela tem a ideia de segurar uma aparição mais destacada do diabinho para atiçar a audiência. Essa cena terá grande destaque, com direito a chamadas na programação e repercussão em programas da Globo.

Segundo o Google, o termo relacionado a "Renascer" que é mais buscado nas redes é sobre o diabinho, o que mostra que a estratégia da TV de não mostrá-lo logo de imediato já tem dado certo.

"Renascer" tem marcado audiência na casa dos 26 pontos na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores. O objetivo da Globo é que, com o tempo, a novela chegue e ultrapasse à casa dos 30 pontos.