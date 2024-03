SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prova para conquistar a décima segunda liderança do BBB 24 é de resistência. Sisters e brothers devem ficar de pé, em um carrossel. A última pessoa que descer do equipamento será a vencedora. O desafio começou às 23h31, desta sexta-feira (7). Beatriz e Davi ainda resistem na briga pela liderança.

A temperatura do ambiente de prova varia conforme o gosto da produção do programa. O elenco também é constantemente molhado com um líquido cenográfico da cor amarela e recebe rajadas de vento e gelo seco.

Os quatro primeiros que desistiram sofreram consequências. Lucas foi o primeiro de todos, ao sair, ele abriu uma carta com a seguinte mensagem "você está no paredão."

Os outros pergaminhos tinham punições mais leves. MC Bin Laden, por exemplo, desistiu e não participa da próxima prova do anjo. Yasmin, a terceira pessoa eliminada, não poderá ser imunizada de forma alguma durante a formação do paredão de domingo (10).

Alane foi a última sister a sofrer uma consequência por sair da prova, ela vai passar a semana na xepa. Veja abaixo o desempenho de todos participantes, por ordem alfabética.

DESEMPENHO DOS 13 BROTHERS

Os brothers iniciaram a disputa fragilizados, isto porque comeram apenas arroz, feijão e goiabada durante o dia, uma restrição imposta pelo "Tá com Nada":

Alane foi eliminada às 01h18;

Beatriz está na disputa;

Davi está na disputa;

Fernanda foi eliminada às 03h43;

Giovanna foi eliminada às 06h55;

Isabelle está na disputa;

Leidy foi eliminada às 01h33;

Lucas foi eliminado às 00h20;

Matteus está na disputa;

MC Bin Laden foi eliminado às 00h30;

Pitel foi eliminada às 03h43;

Raquele foi eliminada às 02h41;

Yasmin foi eliminada às 01h03.