SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As férias de Ana Maria Braga em Nova York estão animadas. A apresentadora, que está há quase um mês na cidade norte-americana, bateu um papo com o cineasta Spike Lee.

A dupla inusitada se encontrou em um jogo de basquete no Madison Square Garden. Em suas redes sociais, Ana Maria publicou um vídeo relatando como foi sua noite no espetáculo esportivo.

"Essa semana tivemos a oportunidade de assistir New York X Atlanta no Madison Square Garden a convite da NBA. Confesso que jogo não foi tão empolgante quanto o anterior, mas vivemos uma noite linda com direito a uma troca com o incrível cineasta Spike Lee. Que evento, minha senhora e meu senhor. Que evento!", contou Ana Maria.

No encontro, Spike Lee mandou um abraço para o Brasil e lembrou o icônico clipe de Michael Jackson com o Olodum, "They Don't Care About Us". "Isso ainda é verdade até hoje, eles não se importam", filosofou o diretor.