SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem acompanhava o Primeiro Impacto logo nas primeiras horas da manhã deve ter levado um susto. Isso porque o jornalista Felipe Malta passava informações ao vivo sobre um acidente de moto quando uma tela preta apareceu.

Sem perceber a falha técnica, ele ainda continuou com a notícia antes de ser avisado para chamar o comercial.

Porém, o SBT não voltou mais com a atração e colocou no lugar cerca de 28 minutos do enlatado Notícias Impressionantes, que costuma ir ao ar aos finais de semana.

Só depois de quase 30 minutos é que Malta retornou com o Primeiro Impacto, mas sem revelar o que havia acontecido (veja abaixo).

Procurado, o SBT afirma por meio de sua assessoria de imprensa que houve um problema com o switcher (mesa de corte) do estúdio e que os técnicos atuaram para normalizar situação.

"O programa foi interrompido e substituído pelo Notícias impressionantes. Retornamos em seguida. Um problema técnico obrigou a programação a colocar no ar um programa de backup", diz.