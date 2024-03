ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo vai lançar seu novo estúdio de jornalismo em São Paulo na próxima terça (12), e promete inovações tecnológicas no espaço, que está em construção desde janeiro para ser utilizado pelos telejornais Hora 1, Jornal Hoje e Jornal da Globo.

Entre os novos recursos utilizados para passar informação aos telespectadores, estão a realidade aumentada e a inteligência artificial, que vão proporcionar uma experiência mais imersiva ao telespectador e uma nova linguagem para os telejornais.

No caso da IA, ela será usada para ajudar na apresentação de dados e de outras informações que serão passadas pelos apresentadores durante o comando do telejornal.

Apesar de dividirem o mesmo espaço, os três jornais terão cenários diferentes e as novas ferramentas irão reforçar a marca e a personalidade de cada um.

Eles deixam de ter apenas uma tela comum e passam a contar com uma mega tela de LED em formato curvo que ocupará todo o espaço atrás dos apresentadores.

Junto a isso, será criado um ambiente totalmente interativo, onde os elementos virtuais poderão aparecer em qualquer lugar do cenário previamente pensado pelos produtores e editores.

Os âncoras Roberto Kovalick, César Tralli e Renata Lo Prete poderão utilizar toda extensão da nova tela para interagir com vários repórteres, ao mesmo tempo em que apresentam gráficos, mapas ou quaisquer outros elementos que sejam importantes para a compreensão da notícia.

As novidades podem ser vistas a partir de terça (12) no Jornal da Globo. No dia seguinte, será a vez do Hora 1 e no Jornal Hoje terem revelados seus novos espaços.