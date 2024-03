RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Flamengo prestou uma homenagem ao japonês Akira Toriyama. O criador de "Dragon Ball" e outros mangás morreu na última sexta-feira (1), mas a informação só foi divulgada na madrugada desta sexta-feira (8) e o clube brasileiro fez uma publicação lamentado a morte do artista.

"Hoje faz uma semana que Akira Toriyama, gênio do mangá, nos deixou. Assim como nosso rei Zico conquistou corações no Brasil e além-mar, Toriyama fez o mesmo partindo do Japão. Deixamos aqui nossa homenagem ao criador de Dragon Ball, que continuará nos inspirando a alcançar um poder maior do que já possuímos", declarou o Flamengo.

A relação do Flamengo com "Dragon Ball" começou com Gabigol e Bruno Henrique. A dupla de atacantes passou a fazer a comemoração da "fusão" quando um deles marcava gol. Ela faz alusão a uma técnica do anime que fazia dois personagens se fundirem. A FIFA, por meio da página da Copa do Mundo, e da Conmebol, no perfil da Libertadores, também prestaram homenagens Akira Toriyama, usando a comemoração dos jogadores rubro-negros.

Nos anos de 1980, Akira "Dragon Ball", criou a história de Goku, uma criança com rabo de macaco, que se uniu aos amigos em busca das esferas do dragão. A franquia cresceu e surgiu "Dragon Ball Z", a versão adulta de Goku e seus amigos.