ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O BBB 24 completou dois meses no ar na última sexta (8). E os números da atual edição são impressionantes, superando não só a edição anterior, mas também com índices de engajamento que lembram o BBB 20 e o BBB 21.

Internamente, tem se chamado que o programa virou um "fenômeno de sofá", em referência ao público que vê especialmente só a edição de TV aberta.

Segundo balanço exclusivo obtido pelo F5, ao todo, mais de 118 milhões de brasileiros foram alcançados pelo programa deste ano. Isso significa que oito entre cada dez lares do país já foram impactados pelo reality nesta edição.

Há incremento, ainda, de público adolescente (12 a 17 anos) e adulto (35 a 49 anos), cuja audiência está 7% e 3% maior este ano que em 2023, respectivamente.

Até o momento, o BBB 24 tem média de 20 pontos de audiência e 43% de participação no PNT (Painel Nacional de Televisão), que mede a audiência de televisão das 15 principais metrópoles do Brasil.

Nestes dois primeiros meses, a temporada supera os números de sua antecessora em 6% no mesmo período, além de ter audiência 88% maior que a soma de todos os streamings e conteúdos consumidos na televisão, segundo o Kantar Ibope.

Os números mostram que o engajamento nas redes sociais segue crescente: a última semana do BBB 24, a semana oito de confinamento, obteve a maior audiência semanal desde a estreia, com 20 pontos. No último domingo (3), o programa atingiu seu recorde de audiência aos domingos no PNT, com 18 pontos e 44% de share. Cada ponto equivale a 658,1 mil indivídos.

Houve recorde também em São Paulo (18 pontos com 42% de share) e no Rio de Janeiro (22 pontos e 48% de share). Em Salvador, como a coluna já mostrou, foi alcançado o recorde da temporada na última terça (6), com 30 pontos.

Para completar, na última quinta (7), o BBB 24 teve a melhor quinta-feira da edição no Rio de Janeiro, com 26 pontos e 50% de share. Na capital paulista, cada ponto equivale a 191 mil pessoas. No Rio, são 172 mil.

No Globoplay, a plataforma de streaming da Globo, o BBB 24 cresceu 41% em consumo e 36% em usuários em relação ao mesmo período da edição anterior. O reality foi o programa mais assistido da plataforma nos dois primeiros meses de 2024 e, com a contribuição de outros conteúdos, foi o responsável pelo maior consumo da história do Globoplay em seus dois primeiros meses.

No Multishow, canal de variedades da Globo na TV paga, não é diferente. A audiência do BBB Ao Vivo, exibido logo após a edição da TV aberta, tem média de 1,2 ponto e 24% de share no PNT da TV paga. O índice foi 22% maior e seis pontos superior em participação nestes dois primeiros meses de BBB 24 que o registrado no mesmo período do BBB 23.

Repercussão e alcance dos patrocinadores

Os números de redes sociais do BBB 24 também são impressionantes. Levando em consideração os dois primeiros meses, as menções ao programa nas redes sociais já registram crescimento de 34% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O volume de publicações nas redes também aumentou 33% no período, com um total de 30,5 milhões. Ao todo, a edição emplacou 1,1 mil termos no Brasil e 245 termos no Mundo, além de entrar todos os dias para os trending topics Brasil no X (ex-Twitter).

O protagonismo do reality se estende, igualmente, às 20 marcas parceiras do programa. Segundo monitoramento feito pela agência STILINGUE by Blip, e obtido pelo F5, na sexta semana de programa, a Seara foi a marca que mais recebeu comentários atrelados ao BBB 24, com 7,239 mil.

A marca, inclusive, já ultrapassou o número de menções em relação ao ano passado, sendo a mais comentada nas redes desde o início do programa: após 100 dias do programa em 2023, a Seara obteve 118,6 mil menções totais, enquanto, agora, passados apenas 60 dias de programa em 2024, a marca já ultrapassou 179 mil menções totais, ou seja, 50% acima do número atingido ano passado, sendo 92% das menções saudáveis, sem críticas ou reclamações negativas.

Na oitava semana de BBB, Cif foi a marca mais mencionada pelos usuários entre as marcas patrocinadoras do programa, acumulando 14 mil comentários entre os dias 22 e 28 de fevereiro, período que contempla sua presença em uma das festas da casa, que contou com a presença dos cantores Xande de Pilares e Joelma.

A festa em si recebeu 37 mil comentários e CIF acumulou 9,4 mil menções. A ação fez com que a marca batesse seu recorde diário em vendas durante o período de BBB 24, com aumento de 10% em relação ao recorde anterior.

O BBB 24 tem previsão de término para o dia 16 de abril. Recentemente, como mostrou o F5, a Globo renovou o contrato para a produção do reality show na programação até 2028.