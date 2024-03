RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - John Travolta escolheu o Rio como cenário da comemoração de seu aniversário de 70 anos, completados em 18 de fevereiro. Em seu perfil no Instagram, com mais de cinco milhões de seguidores, o astro de Hollywood lembrou sua recente (e discreta) passagem pela cidade e revelou o motivo da visita.

"Minha viagem ao Brasil foi para comemorar o meu aniversário. Também quero agradecer a 'Olinda Brasil' que anualmente me dedica um carnaval. Obrigado, amigos. Com amor, JT", escreveu o protagonista dos "Embalos de Sábado a Noite" (1977), "Grease (1978), e "Pulp Fiction- Tempo de Violência" (1994), que foi flagrado na varanda do quarto de um hotel em Ipanema.

Travolta mencionou também a cidade pernambucana por causa da homenagem que recebe há 40 anos de um bloco de Carnaval com um boneco de 3,6 metros de altura. A alegoria usa um suéter e um terno reluzente da era disco, com um topete preto, no melhor estilo do personagem Tony Manero de "Embalos de Sábado à Noite".

O ator ficou agradecido ao saber que o boneco de John Travolta é um dos centenas de gigantes que desfilam por Olinda durante os dias do Carnaval da cidade e ainda existência de um bloco com seu nome.

A última vez que o astro de Hollywood tinha sido visto por essas praias foi em 2013, quando veio à Cidade Maravilhosa pilotando seu próprio avião, um Boeing 707. Na época, Travolta participou da gravação do comercial de uma marca de cachaça nacional.