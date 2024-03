SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MIS, o Museu da Imagem e do Som, exibe em sessão gratuita o filme "Anatomia de uma queda" (2023), de Justine Triet, no dia 12 de março (terça-feira), às 19h, como parte do Ciclo de Cinema e Psicanálise. O evento é feito em parceria com a SBPSP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo) e a Diamond Filmes.

A trama se passa numa pequena cidade isolada nos Alpes, onde Sandra, uma escritora alemã, vive com o filho e o marido, que é encontrado morto. A polícia trata o caso como homicídio e a principal suspeita é Sandra.

O filme francês ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2023. Também venceu em todas as categorias para as quais foi indicado no Prêmio do Cinema Europeu, além de ter conseguido prêmios no Globo de Ouro e Critics Choice Awards. Agora, concorre a cinco categorias no Oscar 2024 --melhor filme, atriz (Sandra Hüller), direção (Justine Triet), roteiro original e montagem.

Com mediação da psicanalista Luciana Saddi, o drama será debatido por Rosemary de Fátima Bulgarão, psicanalista e supervisora clínica do Crescendo Instituto, que atende crianças e adolescentes em situação de desamparo econômico, social e familiar, e Isabella Faria, repórter da Folha de S. Paulo e apresentadora do videocast "Como é que é?".

O evento acontece no auditório do MIS (avenida Europa, 158, na zona oeste de São Paulo). Os ingressos ficam disponíveis para retirada na bilheteria com uma hora de antecedência

CICLO DE CINEMA E PSICANÁLISE - FILME "ANATOMIA DE UMA QUEDA"

Quando: 12 de março (terça-feira), às 19h

Onde: Auditório do MIS (avenida Europa, 158 - Jardim Europa)

Quanto: Gratuito, ingressos disponíveis na bilheteria com uma hora de antecedência