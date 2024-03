FOLHAPRESS - No verão de 2020, a escritora norueguesa Hanne Orstavik perdeu o marido, que tinha câncer. Estavam juntos há quatro anos: dois anos sem a doença e dois com ela. Ele era seu editor italiano, e os dois viviam juntos em Milão.

"Ti Amo", primeiro livro da autora lançado no Brasil, foi escrito no final desse processo. A história é narrada por uma escritora com as mesmas características de Orstavik, incluindo sua nacionalidade, o que convida a uma rápida identificação biográfica e ao equívoco de que este se trata de um experimento autoficcional.

Mas Orstavik não brinca com as fronteiras entre ficção e realidade; para ela, escrever o romance é descobrir algo na relação com o outro e investigar a experiência de se estar próximo da morte.

"Ti Amo" é, assim, um romance que questiona de que maneira a literatura consegue se relacionar com a vida, cristalizar aquilo que na vivência cotidiana desaparece e se torna um rumor irreal, sob o peso da dor e da perda. Por isso mesmo, ressalta a potência da poesia e da beleza que só a literatura pode conferir aos fatos mais cruéis e nefastos da vida.

Escrito no limiar da existência, o relato é estruturado como um diário ou uma carta dirigida a um "tu", num diálogo com o marido que vai morrer. A história se compõe à medida que se desenrolam as peripécias de exames médicos, tratamentos, refeições, encontros com amigos e a aparição de sintomas, tudo isso num período de dez dias.

A narradora está sentada no escritório do seu apartamento em Milão, e escreve tendo como vista a cúpula de San Lorenzo, enquanto o marido doente dorme do outro lado da porta fechada. Ela leva o laptop para o hospital quando o acompanha em um exame há muito esperado, e às vezes tenta evitar que ele leia na tela do computador as palavras de seu documento no Word.

Ocasionalmente, o texto salta para o passado próximo, para o tempo que antecede o momento da escrita --o primeiro encontro dos dois, os sinais iniciais de doença. Revisita as viagens e momentos vividos juntos na Dinamarca, na Índia, no Vietnã.

Desde quando a morte entrou na relação dos dois? Sabemos que ele vai morrer, mas no momento da escrita ele vive, e o amor ganha forma e substância nas palavras. "Te amo" são as palavras que surgem no lugar do que não pode ser dito: não me deixe só, por que você vai morrer?

Orstavik escreve na fluência do pensamento e dos registros sensíveis de detalhes do cotidiano. São longas sequências sem pontos que criam um ritmo de procura e uma musicalidade oral de grande beleza. Em outras passagens, o texto se cristaliza em frases pequenas, cujo minimalismo captura de forma sensível a poeira dos acontecimentos.

"Ti Amo" é o 15º romance da escritora desde a sua estreia, em 1994. É recorrente na sua obra o tema do que significa amar; como aprender a se abrir para o amor do outro, como ousar sentir e se expor à vida.

Em "Milão", de 2019 --que Orstavik estava terminando quando o marido ficou doente--, o tema era a superação da sensação de não ser digna de ser amada para se entregar e verdadeiramente pertencer ao outro.

Já "Ti Amo" é uma espécie de suplemento radicalmente impiedoso desse exercício da escrita como uma ferramenta para se situar no mundo. É também a maneira de entrar em contato com e ser levada pela própria força vital.

Durante viagem ao México, na Feira do Livro de Guadalajara, a narradora vivencia um breve encontro com uma pessoa cuja mera presença a faz sentir uma rara felicidade. É a partir desta sensação que ela começa a escrever "Ti Amo", segundo ela a "forma mais verdadeira de estar com" o amado "em razão de tudo o que não podemos dizer um para o outro nesses dias". "Não vou embora, estou aqui, vou ficar aqui, até que você não esteja mais."

"Ti Amo" é uma pequena joia poética de rara beleza. E evidencia o lugar de destaque de Hanne Orstavik na literatura contemporânea norueguesa, hoje reconhecida por figuras como Jon Fosse e Karl Ove Knausgard.

TI AMO

Preço: R$ 64,90 (112 págs.)

Autoria: Hanne Orstavik

Editora: Aboio

Link: https://aboio.com.br/produto/ti-amo-hanne-orstavik/

Tradução: Camilo Gomide

Avaliação: Ótimo