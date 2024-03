RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em tratamento contra um câncer, o Rei Charles 3º publicou nas redes sociais da família real uma foto com clima de nostalgia em homenagem à sua mãe, a rainha Elizabeth 2ª. A data escolhida para a postagem não foi sem motivo. No Reino Unido, o Dia das Mães é celebrado no quarto domingo da Quaresma. Este ano, as homenagens foram feitas neste domingo (10).

A icônica imagem mostra o rei beijando a mão de Elizabeth 2ª (1926-2022), num misto de reverência, carinho e admiração, após disputar uma partida de polo, em 1985. Na legenda, Charles homenageou e fez um afago não só a outras mães, mas também aos filhos que não têm mais muitos motivos para comemorar a data.

"Desejando a todas as mães, e àquelas que hoje sentem falta de suas mães, um tranquilo Domingo das Mães", escreveu na publicação. A imagem, curtida por mais de 250 mil pessoas (ainda contando) e comoveu os fãs da família real e aqueles que já perderam suas mães.