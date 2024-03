SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tela rara de Van Gogh foi vendida na feira de arte de Maastricht, nos Países Baixos, informa a AFP. Chamada de "Tête de Paysanne à La Coiffe Blanche", ou "Cabeça de Uma Agricultora Anciã com Gorro Branco", a obra foi colocada à venda por 4,5 milhões de euros, cerca de R$ 24,3 milhões.

Segundo Bill Rau, presidente da galeria M.S. Rau, que colocou o quadro à venda, o comprador foi um museu de fora da Europa. O preço final da compra não foi informado.

A agência nacional de notícias holandesa ANP informou que o quadro será acessível ao público. Van Gogh pintou a tela em 1884, quando vivia com os pais em Nuenen, no sul dos Países Baixos. Um ano depois, ele pintaria "Os Comedores de Batatas", uma de suas obras mais famosas.

Em 2021, outra obra de Van Gogh foi leiloada por um preço muito superior a "Cabeça de Uma Agricultora Anciã com Gorro Branco". Na ocasião, "Scène de rue à Montmartre", ou "Cena de Rua em Montmartre", nunca exposta e pintada durante a estadia do pintor em Paris, quebrou um recorde e foi vendida a 13,09 milhões de euros, cerca de R$ 70,8 milhões.

Além do quadro raro, a Feira Europeia de Arte de Maastricht contou com obras de pintores como Édouard Manet, Peter Paul Rubens e Auguste Rodin.

"Murnau mit Kirche II", ou "Murnau com Igreja II", pintada por Wassily Kandisnky em 1910, foi vendida no ano passado por US$ 45 milhões, ou R$ 224 milhões. Robert Landau, comprador da pintura, disse à AFP que a obra foi recentemente avaliada em 100 milhões de euros, ou R$ 545 milhões.