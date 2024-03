SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Billie Eilish quebrou o recorde e se tornou a pessoa mais nova a vencer duas estatuetas do Oscar. A americana de 22 anos levou o prêmio de melhor canção original por "What Was I Made For?", do filme "Barbie", na cerimônia deste domingo (10).

Junto do irmão Finneas, de 26 anos, ela havia ganhado um Oscar em 2022, na mesma categoria, pela música "No Time to Die", de "007: Sem Tempo para Morrer".

Apenas três pessoas conquistaram duas estatuetas do Oscar antes de completar 30 anos. Luise Rainer tinha 28 anos quando levou prêmios de atuação consecutivos por "O Grande Ziegfeld", de 1936, e "A Boa Terra", de 1937.

Jodie Foster, por sua vez, tinha 29 quando venceu por "O Silêncio dos Inocentes", depois de ter sido laureada por "Os Acusados", de 1988. Hilary Swank, também aos 29, conquistou o marco ao vencer por "Meninos Não Choram" e, em 2005, por "Menina de Ouro".