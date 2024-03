SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O longa "20 Days in Mariupol", sobre a tomada da cidade portuária pelas forças russas, venceu o Oscar de melhor documentário neste domingo (10). Mstyslav Chernov, o diretor, disse em seu discurso que desejava nunca ter ganho o prêmio.

"Eu queria nunca ter feito esse filme. Queria poder trocar esse premio pela Rússia nunca atacar a Ucrânia. Eu queria trocar todo o reconhecimento para que a Rússia nunca matasse milhares de pessoas e que pudessem soltar todos os refens", disse.

"Eu não posso mudar o passado. Mas, juntas, todas as pessoas talentosas do mundo podem garantir que a história seja registrada e que a verdade prevaleça. Que as pessoas de Mariupol não sejam esquecidas. O cinema cria memórias e a memória cria a história."

O discurso de Chernov foi o segundo a levantar questões políticas. Antes dele, Jonathan Glazer, diretor de "Zona de Interesse", falou sobre a desumanização de palestinos e pediu pelo cessar-fogo em Gaza.